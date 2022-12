Napoli su Zaniolo? L'agente Fifa Caira: "Forse qualcuno deve parlare per far mercato..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore della Roma e di Francesco Totti.



Nuovo interesse del Napoli per Zaniolo? "Forse qualcuno necessita di dire qualcosa per far mercato...".

Pensieri sul Mondiale? "Eccetto l'Italia, mi ha sorpreso in negativo la Germania, la quale aveva degli aspettative diverse. Il Brasile è stato eliminato soltanto ai rigori, i quali sono una lotteria, ma il suo percorso è stato positivo. 'Per spaccare tutto sono necessari tre slavi': questa frase è riferita ai croati, ma non solo. Con questo si può affermare che lo stare insieme dei serbi 'va tutto in cavalleria', è una condizione che può aver creato dei problemi alla nazionale di Stojkovic. Mi ha sorpreso in positivo, invece, la Croazia, ma forse l'aspetto positivo per questa squadra è il fatto che numerosi croati militano in club europei ed hanno acquisito una mentalità internazionale".

Il ds Mendes ha puntato Osimhen: possibile futuro distante dal Napoli? "Se questo procuratore induce un calciatore a guadagnare di più, sarebbe propenso probabilmente ad accettare e a seguirlo. Quando in rosa è presente un calciatore del valore di Osimhen, naturale che attiri l'attenzione di club europei, i quali sono superiori a livello competitivo rispetto a quelli italiani. Non sempre alcune decisioni sono comprese dai tifosi; è lecito che un calciatore possa avere aspettative elevate, chi potrebbe rifiutare un ingaggio molto alto?".

Quale squadra può essere l'antagonista del Napoli? "Una conferma dell'Inter e 'purtroppo' un ritorno della Juve. Il sentimento popolare polemizza contro il club bianconero per la situazione la quale sta vivendo. Ma torneranno a disposizione di Allegri tanti giocatori assenti nell'avvio di stagione, i quali possono offrire alla squadra un apporto fondamentale".