Neres a Dazn: "Mi sento bene, recuperato al 100%! Empoli? Non importa l'avversario..."

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro l'Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte ha parlato della tua capacità campo di tenere testa:

“Mi sento bene, ho recuperato al 100%. Cerco di concentrarmi sempre sulla partita successiva e questo è il prossimo, quindi cercherò di dare il massimo per la squadra“.

È la partita giusto contro l’Empoli per te, essendo una squadra chiusa?

“Credo che non importi chi gioca e come giocano, il prossimo match è sempre il più importante. Così sono focalizzato su questa partita per dare il meglio”.