Nesti a sorpresa: "De Bruyne? In quel ruolo il titolare sarà un altro"

vedi letture

Carlo Nesti: "Il 'vecchio' piace, e non è, in questo momento, un vanto del calcio italiano". Scrive per Tuttomercatoweb lo storico giornalista Rai. "Il Napoli acquista De Bruyne, svincolato, 34 anni, circa 10 milioni all'anno di stipendio. Il Milan abborda Modric, svincolato, quasi 40 anni, anche lui circa 10 milioni di ingaggio. Lo stesso Milan corteggia Rabiot, 30 anni, 10 milioni chiesti dal Marsiglia, circa 6 milioni di stipendio. Detto per inciso, De Bruyne allungherà la panchina, perché il titolare, in quel ruolo, è McTominay.

E, ad Allegri, Modric ricorderà Pirlo, che fece vendere dal club rossonero, preferendogli Van Bommel. Frattanto, in Serie A, secondo dati recenti, agli Under 21 tocca il 5,5% del minutaggio totale, terz'ultima nell'intera Europa, mentre, nella Liga spagnola, siamo a quota 19,6%. Non si producono più risorse interne, e i giovani, se ci sono, provengono dall'estero, togliendo spazio ai potenziali talenti nostrani. Dunque, per carità: non chiediamo miracoli alla Nazionale, please".