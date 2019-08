Nesti elogia Insigne: "Insigne tra i 2-3 con più classe in Italia, Napoli fa di tutto per trattenerlo"

Carlo Nesti è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto": "Insigne è un ottimo giocatore ed è questo il motivo per cui il Napoli cerca sempre di fare di tutto per trattenerlo, nonostante tanti dubbi. Credo che sia tra i 2/3 giocatori italiani che hanno maggiore spessore dal punto di vista della classe, della qualità e della fantasia".