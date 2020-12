Nesti sulla morte di Maradona: "Una grande voglia di silenzio"

Carlo Nesti commenta su Tuttomercatoweb il polverone nato dopo la morte di Diego Armando Maradona: "Infuriano le polemiche attorno alla bara di Diego Armando Maradona: l’impossibilità di conoscere la pace anche da morto. Si sente una grande voglia di silenzio, e almeno questa volta uno stadio vuoto non ci ha fatto avvertire la nostalgia della folla. Durante Napoli-Roma, è stato una presenza commovente quello sguardo di Diego, sul tabellone luminoso, per tutti i 90 minuti. Così come delicata, quanto il volo di una farfalla, quella corsa di Insigne, dopo il gol, verso la maglia di Maradona.

Ma la dedica più geniale è arrivata dal campo, con la dinamica della prima e dell’ultima rete. Sono stati realmente 2 gol alla Diego. La punizione dello stesso Insigne, che ha ricordato le parabole incantate del campione argentino. E la serpentina di Politano, che ha lasciato sull'erba impronte del re del pallone. Due sontuosi “pro memoria” di ciò, che era in grado di creare il più grande di tutti".