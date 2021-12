Nevio Scala ci crede: “Il Napoli può ancora puntare allo scudetto. Juve? Non muore mai..."

Nevio Scala, ex allenatore tra le altre di Parma e Borussia Dortmund, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: "Penso che la classifica dica la verità. Se l'Inter è in testa significa che ha meritato. E' partita un po' così ma poi Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro e ha recuperato molti punti. Il Milan è stato un po' altalenante tra vittorie e ko inaspettati. E' stata pesante la sconfitta col Napoli ma con il successo sull'Empoli ha ripreso quota".

L'Atalanta invece?

"Pareva imbattibile e invece il ko con la Roma l'ha ridimensionata. Il calcio è questo, il campionato è interessante e non è finito qui. La classifica può essere modificabile in fretta con i tre punti. Certo, l' Inter ha le carte in regola per continuare ad essere in alto".

Che idea si è fatto sul Napoli?

"Al di là del ko con lo Spezia, ha dimostrato di essere una squadra quadrata che ascolta il suo allenatore. Può ancora puntare allo scudetto".

E da ex viola che pensa della Fiorentina?

"Con Italiano sta facendo molto bene. A Verona alla fine poteva anche arrivare la vittoria. Italiano è uno dei migliori tecnici tra gli emergenti e a Firenze in un ambiente dove le aspettative sono molto elevate sta lavorando alla grande. Siamo a metà campionato e la Fiorentina è nella parte alta della classifica, là dove non la vedevamo da tempo. E può ancora migliorare".

Sulla Juve che idea si è fatto?

"Le critiche ci sono state, è andata a fasi altalenanti ma non muore mai. E' lì e a volte fa prestazioni convincenti, altre cade inaspettatamente. Ma va temuta".