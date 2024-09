Nicola a Dazn: "Il club ha creduto in Gaetano, finché dura dovrà lavorare in non possesso"

vedi letture

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga col Napoli: "Per noi è un campionato duro che dobbiamo sfruttare, cercando di lottare contro chiunque e mostrando sempre la nostra personalità".

Cosa aggiunge un giocatore come Gaetano? "Stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio, non c'è solo la fase di possesso ma anche quella di non possesso. Credo molto nei miei giocatori, la società credeva molto in Gaetano, è un ragazzo con delle qualità importanti e dovrà fare la sua parte anche nella fase di non possesso. Finché dura dovrà dare tutto".

Ha visto una risposta dei tifosi al suo appello? "Non è che ho lanciato un appello, non ne hanno bisogno perché sono loro che col loro entusiasmo travolgono tutto. Loro vogliono che la squadra dia tutto in campo, noi cercheremo di mettere dentro tutti noi stessi".

Quanto è stimolante il confronto con Conte? "Antonio lo stimo particolarmente perché le sue squadra hanno sempre un'anima e delle idee, lui è un punto di riferimento per noi allenatori. L'importante è che ognuno di noi sia se stesso".