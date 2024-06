Nicolini boccia Lukaku: “Magari Conte lo rigenera, ma ai miracoli credo poco…”

Carlo Nicolini, ex collaboratore tecnico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di TvPlay

Carlo Nicolini, ex collaboratore tecnico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Lukaku non mi ha mai fatto impazzire. E ad oggi, a queste cifre per come sta giocando…ce ne sono di migliori. Napoli su Lukaku e Dovbyk? Io andrei su Dovbyk, per una questione di età, per quanto ha fatto vedere in Spagna. E anche per un progetto. Lukaku che abbiamo visto a Roma quest’anno, quello che stiamo vedendo all’Europeo, non credo possa essere il post-Osimhen. Poi magari Conte lo rigenera, ma ai miracoli credo poco”.