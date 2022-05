Nodo multiproprietà, avv. Grassani: "FIGC incoerente. Ricorso poggia su 5 motivazioni"

“I motivi vertono su generali principi di diritto, italiano e comunitario".

TuttoNapoli.net

“Il ricorso presenta cinque diversi motivi sulla base dei quali il provvedimento della FIGC del 1° ottobre 2021, che ha imposto la definizione delle due soluzioni di 'multiproprietà' esistenti (Napoli/Bari e Hellas Verona/Mantova) entro il 30 giugno 2024, deve ritenersi illegittimo”.

Esordisce così dalle colonne di Tuttobari.com l’avvocato Mattia Grassani che cura gli interessi della famiglia De Laurentiis anche in merito alla situazione della doppia proprietà Napoli e Bari: “I motivi vertono su generali principi di diritto, italiano e comunitario, nonché sulla incoerenza del comportamento della FIGC che dapprima ha autorizzato, mediante conferimento del titolo sportivo e ammissione a tre campionati di Serie C, una determinata iniziativa imprenditoriale e successivamente, senza che siano intervenuti fatti nuovi né norme imperative di rango superiore, dopo che Filmauro ha investito decine di milioni di euro nell'attività, finisce per vietarla, attivando tale preclusione anche per le situazioni in essere. Preclusione che interviene dopo che, il 7 maggio 2021, la stessa FIGC aveva ribadito, in sede di riforma dell'art. 16bis NOIF, che per le situazioni preesistenti avrebbe continuato ad applicarsi il precedente regime normativo. - conclude Grassani parlando dell’obiettivo da raggiungere - È ovviamente quello di tornare allo status quo ante, e dunque alla possibilità per il medesimo soggetto di controllare due società, purché non appartenenti alla medesima categoria, a tempo indeterminato".