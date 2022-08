"Non è finita come volevo", Alvino e le parole di Mertens: "Ci spieghi com'è andata veramente"

Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla questione Dries Mertens in un intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla questione Dries Mertens in un intervento nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Giocatore straordinario e uomo sublime, che l'addio si consumi senza veleni. Non è finita come io volevo, ha detto Dries Mertens. A questo punto Mertens deve dirci, e credo che lo farà, com'è andata veramente. Ci fa capire che la trattativa per il rinnovo si è bloccato, ma dobbiamo capire se si è bloccata per volontà di Dries, della società o dell'allenatore".