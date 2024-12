"Non sono invidioso per lo scudetto, la gente non ci crede": Insigne si racconta

vedi letture

Radio Serie A intervista Lorenzo Insigne. Domattina l'intervista integrale, intanto sui social è stata pubblicata una piccola anticipazione con le parole dell'ex capitano del Napoli in un video: "La gente non ci crede, dicono che io fossi invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è così. Sono il primo tifoso e sarò sempre il primo tifoso del Napoli. L'ho vissuto da lontano, dispiace che non fossi qui per festeggiare, però con i miei figli e la mia famiglia abbiamo festeggiato da lontano. Da napoletano stare lontano e vincere uno scudetto è un orgoglio ancora più grande perché sei sul tetto e quella è una cosa importante".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).