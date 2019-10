Nosotti: "Sabato Insigne sarà titolare contro la Grecia. Di Lorenzo? Mancini cambia spesso i terzini"

Marco Nosotti giornalista Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Gol, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: "Credo che Insigne partirà titolare sabato sera nella partita contro la Grecia. Il capitano azzurro a Mancini piace perchè sa rientrare sul destro e si mette fra le linee della squadra avversaria.



Di Lorenzo? E' un ragazzo che potrebbe partire titolare nel match di sabato. Mancini i terzini li cambia spesso e ora il reparto è un po' in emergenza non essendoci nemmeno Florenzi.



Formazione Italia? Mancini si riserva all'ultimo il colpo che può destabilizzare l'avversario. Verratti, Barella e Jorginho non si toccano. Il ct italiano sta provando anche Bernardeschi come mezz'ala".