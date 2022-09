Novellino: “Assenza di Osimhen è passata quasi inosservata, i meriti vanno alla società”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, che ha parlato della sfida di sabato

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, che ha parlato della sfida di sabato: "Il Toro sta facendo benissimo, quindi il Napoli deve fare molta attenzione. I granata meriterebbero addirittura qualche punto in più, quindi occhio davvero. L'assenza di Osimhen? Bisogna fare i complimenti alla società che ha costruito una squadra capace di far passare quasi inosservata l'assenza di Osimhen. Raspadori e Simeone sono giocatori che hanno voglia e fame".