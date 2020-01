Novellino: "Bisogna cambiare atteggiamento. E' una questione di testa"

L'ex tecnico del Napoli Walter Novellino è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per parlare del momento del Napoli: "Non credo fosse solo un problema di calciatori. Ha tanta qualità, lì è proprio una questione di testa. Serve cambiare atteggiamento. Devono mettersi in testa che qualcosa deve cambiare, ma sono convinto che la squadra abbia grandi valori. La società fa la sua parte. I giocatori devono fare i giocatori e la società la società. La cosa più importante è ritrovare serenità. Ci vorrebbe un play basso importante".