Novellino: "Gli azzurri stanno pagando sotto l'aspetto fisico. Lozano? Va aspettato"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: "La gente contesta i risultati non Ancelotti. Ho visto la partita con il Liverpool che è stata immensa sotto ogni aspetto. Ultimamente la squadra azzurra sta perdendo qualcosa in termini di punti ma non a livello di gioco. Il Napoli sta pagando sotto l'aspetto fisico. Lozano sta giocando esterno così come Insigne, è un periodo di difficoltà nel fare gol. Milik e Llorente sono simili, è evidente che manca qualcosa in avanti in quanto i due non hanno mai giocato con continuità in campionato. Nell'uno contro uno gli azzurri in Italia sono la squadra più forte e sono convinto che questo possa essere l'anno per vincere qualcosa.



Lozano? E' uno che salta l'uomo. Non mi sta entusiasmando però sono convinto che abbia bisogno di adattarsi al calcio italiano. Lozano l'ho visto da vicino e vi posso dire che ha grande qualità, va aspettato.



Sosta? E' una cosa buona per il Napoli. Hanno bisogno di guardarsi tra di loro e capire che bisogna fare i risultati".