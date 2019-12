Novellino: "Serve un regista che abbia una caratteristica. Serve anche uno normale..."

L'ex allenatore del Napoli, Walter Novellino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando la prima di Gattuso: "C'era un po' di confusione, in tre giorni è cambiato tutto, il tempo darà ragione a Gattuso. Un regista può servire, va bene anche uno normale, non per forza chissà chi, l'importante che abbia gioco corto e lungo perché in questo momento c'è un po' di difficoltà".