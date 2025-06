Nunez-Napoli, Biasin: "E' molto più di un'ipotesi, conferme dirette"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di 'Libero', parla del Napoli e di mercato nel suo editoriale per Tmw: "Darwin Nunez alla corte di Conte è molto più di un’ipotesi, non fosse altro che certe indicazioni arrivano da chi conosce benissimo l’uruguaiano del Liverpool. De Laurentiis è disposto a mettere sul piatto 50 milioni, con Lorenzo valida alternativa (l’Udinese ne chiede 35).

Per le fasce si lavora per Noa Lang: al Psv andrebbero 25 milioni più 3 di bonus, all’olandese 2,5 milioni l’anno. Ma le trattative – da Ndoye a Jadon Sancho – non si fermano qui. Tutto questo per dire cosa? Che il Napoli ha le idee chiarissime e nessun timore di investire. Esattamente quello che voleva il suo allenatore per restare al suo posto. Sono solo segnali, ma dicono molto di quello che si vuole costruire sul Golfo".