Nuovo San Paolo, nuove abitudini: anche nei Distinti il rispetto dei posti assegnati

Con il rinnovo del San Paolo sono cambiate anche le abitudini all'interno dell'impianto. Così come nelle tribune, anche nei Distinti gli steward sono stati incrementati ed hanno fatto rispettare i posti assegnati da biglietti ed abbonamenti. Tant'è che a partita iniziata erano ancora tanti i posti liberi centralmente nei Distinti, non occupati da altri tifosi che sono stati accompagnati alle loro sedute più laterali. Non si sono visti neanche tifosi in piedi sui sediolini, ad eccezione delle Curve che non hanno perso quest'abitudine.