Obaretin: "A Bari sto benissimo, ma il Napoli deciderà il mio futuro"

Intervistato da Tele Bari il difensore centrale Nosa Edward Obaretin ha parlato della sua esperienza con la maglia dei pugliesi: “Sono arrivato nel settore giovanile del Milan dal Cesena, poi sono passato al Napoli tra Primavera e ritiri estivi in prima squadra. La scorsa stagione il prestito al Trento in Serie C e oggi sono a Bari. - spiega il classe 2003 – Obiettivi? Questa squadra ha grandi ambizioni. noi faremo il possibile per arrivare il più in alto possibile e poi alla fine tireremo le somme”.

Spazio poi al suo ruolo in questa stagione: “Sto facendo il braccetto a sinistra, con il mister che mi chiede di prendere palla e andare in profondità. Sono contento perché mi piace spingere in proiezione offensiva e ringrazio Longo per la fiducia. Credo di star disputando un buon campionato anche se devo migliorare sul piano dell’attenzione perché basta una distrazione per commettere errori. - prosegue Obaretin parlando dell’intesa con Dorval - Con Mehdi mi sono trovato subito bene, siamo amici anche fuori dal campo. Sul terreno di gioco proviamo a renderci pericolosi e a far male all’avversario”.

Infine un pensiero sul futuro con il suo cartellino nelle mani del Napoli: “Non dipende da me, mi trovo benissimo in questa città, ho trovato una piazza bellissima con tantissimi tifosi pronti a sostenerci in casa e trasferta. È bello giocare qui. - conclude Obaretin - Deciderà però il Napoli il mio futuro”.