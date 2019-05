Obiettivo Elmas, Tomovski: "L'Inter s'è mossa, ci sono anche tre club esteri"

Sky Sport nella giornata di oggi ha parlato di un Napoli interessato al classe '99 Elmas del Fenerbahce, uno dei migliori giovani centrocampisti che ci sono in prospettiva. Petar Tomovski, agente macedone, ne ha parlato a Radio Marte: "Elmas è un calciatore nato, un talento naturale e non poteva che giocare a calcio viste le sue doti. Ha straordinarie qualità offensive, grande aggressività, ma è soprattutto forte mentalmente, forse è questa la sua dote migliore. Sono un agente, ma non l’agente di Elmas. Diciamo che parliamo di un giocatore che può crescere e diventare importante in squadre superiori al Fenerbahce".

PRONTO PER NAPOLI? - "Non so se sia già pronto per il Napoli, ma sì, è un giocatore che può fare la Serie A sin da subito. Sono un po’ in affari col giocatore in quanto sono stato coinvolto in chiacchiere con Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. I tre club hanno seguito il giocatore e sono rimasti impressionati positivamente. So per certo che Marotta ha chiamato Pandev per chiedere informazioni su Elmas e che ci sono club interessati a lui in Inghilterra ed in Germania. Del Napoli invece non so nulla di preciso, ma nel calciomercato funziona un po’ così e l’interesse è tale e non necessariamente poi si concretizza”.