Oliveira difende Lukaku: "Lo criticano solo perché vedono se la palla va in rete o no"

Luis Oliveira, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è un gran calciatore, la gente pretende i goal degli attaccanti e ci sta. Il lavoro che fa per il Napoli è qualcosa di speciale e questo la gente non lo vede, vede solo se la palla entra in rete. un giocatore va giudicato in tutti i 90 minuti e molti tifosi non vedono i sacrifici che fa.

Corsa scudetto? Il Napoli deve continuare a fare come sta facendo, deve continuare a vincere perchè ciò che conta nelle ultime gare è solo la vittoria. L’Inter ha diverse gare difficili da giocare tra Roma e Barcellona, ci sarà uno spreco di energie enorme”.