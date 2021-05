Oliveira: "Primo tempo da 10 e lode, poi il Napoli è calato"

Nel corso di 'Radio Goal', Luis 'Lulù' Oliveira, ex attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del pareggio tra gli azzurri e i rossoblù: "Il Napoli meritava di chiudere la partita, ma ha sprecato troppo, poi nel finale è uscito fuori il Cagliari ed è arrivato il pareggio anche per un errore di Hysaj. Negli ultimi 10 minuti il Napoli era in grande difficoltà e giocava solo in contropiede, il Cagliari ha giocato meglio ed è riuscito a pareggiare. Nel primo tempo la prestazione del Napoli è stata da 10 e lode, ma nel secondo tempo è calato, era preoccupato di tenere il risultato ed alla fine è arrivata la beffa”.