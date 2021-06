Oliveira sicuro: “Mertens sarà titolare contro l’Italia. Vorrà dimostrare il suo valore"

Nel corso di 'Radio Goal', Luis 'Lulù' Oliveira, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, è intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Italia-Belgio? In una partita secca può succedere di tutto. Conterà segnare subito. Credo che giocherà Chiesa dal primo minuto perchè con le sue accelerazioni può risultare decisivo. Mertens secondo me giocherà venerdì contro l'Italia anche se non sta attraversando un buon momento di forma, ma conosce molto bene il nostro calcio ed avrà voglia di dimostrare il suo valore”.