Olivera sul modulo: "Preferisco la difesa a 4, ma mi adatto anche alla linea a 3"

Mathias Olivera, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi anche su Antonio Conte: "Quando hai un grande allenatore con tanta esperienza in panchina e da giocatore, allora si impara tantissimo: ogni giorni imparo da lui, come tutta la squadra. Stiamo migliorando ogni aspetto, anche perché non ero abituato ad un modulo con la difesa a tre.

I calciatori devono adattarsi alle richieste dell'allenatore, ma a me piace giocare con la linea a quattro, anche se aiuto la squadra a prescindere da come ci schieriamo. Posso fare il terzo centrale? Sì, però penso a giocare e ad aiutare la squadra".