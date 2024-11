On. Scotto: "Nuovo Maradona? Bisogna accelerare, prendiamo come esempio Udine!"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’Onorevole Arturo Scotto: "Sicurezza negli stadi? La sicurezza si garantisce sempre con la prevenzione e il dialogo e non con leggi che possano apparire repressive. C’è un problema poiché i rischi per l'ordine pubblico in questi casi sono molto seri. Non concordo sulle misure drastiche per i residenti. La Federazione dovrebbe porre attenzione sul ruolo che ha il calcio sulla popolazione e prevenire i fatti spiacevoli che possono avvenire.

Berlinguer juventino? Lui tifava per il Cagliari. Forse, però, ha avuto delle leggere deviazioni nella sua carriera. Togliatti, per esempio, era juventino al 100%.

Nuovo stadio Napoli? Bisogna accelerare poiché gli europei sono dietro l’angolo. Lo Stadio Maradona è un monumento che va accudito e ristrutturato. Il modello della Dacia Arena è quella da prendere come esempio e da applicare.

Il club Napoli parlamento sta crescendo anche se abbiamo vissuto una fase di lacerazione all’inizio della legislatura. Io sono il vicepresidente e abbiamo la maggioranza in direttivo come coalizione progressista. C’è stato un allontanamento di un pezzo di Fratelli d’Italia che stiamo recuperando.

Napoli-Roma? Ranieri mi è simpatico, anche per i trascorsi partenopei. Mi accontento di un 2 a 1. È un segnale di incoraggiamento per la Roma e una stabilizzazione della classifica per il Napoli".