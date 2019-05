Onofri: "Di Lorenzo classico giocatore da Napoli, ma guai a fare confronti con Cancelo..."

Claudio Onofri, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento in casa Napoli ed il prossimo colpo in casa azzurra che porta il nome di Giovanni Di Lorenzo: “Di Lorenzo è il classico giocatore da Napoli: non famoso e non dall’ingaggio elevato, ma che può crescere e maturare in un contesto importante come quello di casa Napoli. Di Lorenzo ci sta tranquillamente come dimensione, se poi lo paragoniamo a Cancelo che è uno dei top in quel ruolo ecco che arrivano i malumori ed è per questo che non dobbiamo fare confronti tra Napoli e Juve anche in sede di mercato.

Sento parlare di Rodrigo del Valencia ed è vero che 50 milioni è un prezzo elevato, ma con Milik farebbe una coppia perfetta. Col mancino fa quello che vuole, può tirare in porta, fare il passaggio decisivo, dribblare, Rodrigo è davvero un ottimo calciatore.

La vicenda Sarri non è chiusa, ma la Juve ha capito che Allegri più quanto ha fatto non poteva fare. Per fare un salto in avanti, serve Sarri che esprime il gioco che in Europa ha la meglio e stasera farò un tifo sfrenato per il Chelsea”.