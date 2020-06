Onofri pazzo di Osimhen: "E' fortissimo. Ecco le sue doti più importanti"

Claudio Onofri, calciatore ex Genoa, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal in merito alla ripresa del calcio italiano ed elogiando Victor Osimhen, obiettivo azzurro per la prossima stagione: "La ripresa del calcio è stata accettabile, non ci sono state grandissime occasioni, ma la condizione è quella che è. Il Napoli ha fatto un qualcosa di straordinario, ha messo in difficoltà la Juventus. Noi siamo in emergenza, riprendere a giocare è stato giusto, ma fingere con quelle coreografie virtuali non mi è piaciuto. Il calcio senza tifosi non conta nulla, non esiste. La ripresa è dovuta solo ad un fatto emergenziale

FINALE - La gara con la Juve è stata preparata benissimo, c'era un movimento verticale nell'andare a pressare il portatore di palla che ha inibito il modo di giocare della Juventus. Sarri a Napoli giocava in maniera eccellente, i bianconeri hanno preso lui per combattere i top club n Europa, ma questo messaggio non è passato. Di Gattuso ho una stima straordinaria, è un allenatore che sa che ancora non è completo, ma questo suo mutare è un pregio, gli faccio tutti i complimenti del mondo.

GABRIEL E OSIMHEN - "Gabriel è un mancino, alto circa 1.90, è un prospetto importante. Osimhen è fortissimo, ha una mobilità e sinuosità nei movimenti incredibile. Sa attaccare bene gli spazi, ha fatto tanti gol, stranamente in Germania non ci hanno creduto. Ora si parla di una cifra importante, ma guardando l'età e le caratteristiche, credo sia ragionevole spendere per Osimhen. Non è un pennellone, sa tenere la palla girato di spalle, ha tecnica incredibile sia in area di rigore che fuori"