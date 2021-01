Onofri sta con Gattuso: "Non è solo grinta, è un delitto metterlo in discussione!"

Claudio Onofri, ex calciatore e opinionista televisivo, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il tweet del Napoli di conferma Rino Gattuso: "Sono felice per il Napoli, per Gattuso. Quando ha iniziato a fare l’allenatore e io commentavo le partite, tutti a dire Ringhio in senso dispregiativo, perché veniva considerato solo come un tecnico che dava la carica. Invece non è così, è uno che capisce di calcio e detta dei modi di stare in campo che vengono appresi dai giocatori. Anche lui deve fare pubblica ammenda se non ci sarà una continuità di risultati.

Il Napoli è una squadra stranissima, perché in alcuni momenti sembra l’Atalanta, pressa alta e fa scambi veloci davanti tra i giocatori tecnici che ha. In altri momenti invece si allunga, i reparti non sono coesi e sbagliano i tempi degli interventi in fase difensiva. Gattuso deve capire per accade ciò, perché poi si paga dazio. Il Napoli non riesce a mantenere la sua impronta all’interno dei novanta minuti e quindi dopo alle volte ci lasci le penne. Potrebbe essere un momento di sincronismo dei movimenti, Gattuso deve capire e intervenire per correggere certi difetti. In tanti momenti si vede la mano dell’allenatore, la valorizzazione del prodotto della rosa è dettato dall’allenatore. In tante partite del Napoli sono rimasto soddisfatto, questo significa che il tecnico sa lavorare. Sono dell’idea che sarebbe davvero un delitto mettere in discussione un uomo e un allenatore come Gattuso".