Open VAR, Tonolini sul fuorigioco di Mazzocchi: "Rilevazione del SAOT corretta!"

Nel corso di 'Open Var' su DAZN, Mauro Tonolini, componente della CAN di A e B a Open VAR ha analizzato il fuorigioco di Mazzocchi in Napoli-Parma, che ha portato all'annullamento del gol di McTominay.

Ha fatto discutere molto la linea tracciata automaticamente dal SAOT. Il punto da dove parte la linea coincide con la spalla di Mazzocchi? “Assolutamente sì, è una parte del corpo che sappiamo essere punibile e la rivelazione viene poi fatta correttamente dal SAOT. Solo la macchina può rivelare come è la realtà, come nel caso del fuorigioco marginale da parte di Mazzocchi”.