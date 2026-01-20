Open VAR, Tonolini sul fuorigioco di Mazzocchi: "Rilevazione del SAOT corretta!"
Nel corso di 'Open Var' su DAZN, Mauro Tonolini, componente della CAN di A e B a Open VAR ha analizzato il fuorigioco di Mazzocchi in Napoli-Parma, che ha portato all'annullamento del gol di McTominay.
Ha fatto discutere molto la linea tracciata automaticamente dal SAOT. Il punto da dove parte la linea coincide con la spalla di Mazzocchi? “Assolutamente sì, è una parte del corpo che sappiamo essere punibile e la rivelazione viene poi fatta correttamente dal SAOT. Solo la macchina può rivelare come è la realtà, come nel caso del fuorigioco marginale da parte di Mazzocchi”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
PodcastSchira: "Lucca? Occhio al Pisa! Lang, pronte le visite. Su Maldini, Sterling, Bobb, Cambiaghi..."
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com