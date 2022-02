Ordine a Canale8: “Perchè il Napoli non prende Perisic per il dopo-Insigne?”

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione "Il Bello del Calcio", in onda su Canale 8: “L’Inter ha già preso Gosens e, con un giocatore come Perisic a fine contratto che difficilmente rinnoverà, perchè il Napoli non ci fa un pensierino per il dopo-Insigne? Ha chiesto un sacco di soldi per rinnovare però prendi un giocatore a zero e gli fai un contratto triennale”.