Ordine: "C'è un episodio che spiega che i giocatori dell'Inter non ce la fanno più"

vedi letture

Franco Ordine - ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero - ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Torino e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri.

"A proposito della costruzione della squadra, è chiaro che non possa esserci solo l'allenatore: servono soprattutto giocatori, metodi di allenamento, un clima giusto. A proposito di quest'ultimo aspetto, per una volta è stato allestito l'ambiente ideale per una squadra di calcio. In passato, ripensando alla squadra di Sarri, l'eccessivo entusiasmo divenne un handicap. Questa volta, invece, c'è un clima giusto.

Cosa farà la differenza nel rush finale tra Napoli e Inter? Quando c'è il doppio impegno e soprattutto una semifinale di Champions alle porte, le risorse per andare avanti le trovi da solo. Nell'Inter ho cominciato a intravedere dei segnali negativi in una scena degli ultimi 10' a Bologna: quando Inzaghi e il suo assistente hanno chiesto alla squadra di salire, in occasione di una rimessa laterale, nessuno lo ha fatto. Questo indica che i giocatori non ce la fanno più. A prescindere dal risultato di mercoledì, la squadra di Inzaghi dovrà giocare nuovamente martedì prossimo e in quella occasione prosciugherà certamente tutte le proprie energie.

Entusiasmo? Non solo serve, sarà necessario. Può essere la benzina necessaria ad affrontare al meglio le ultime sfide di campionato.

Rafa Marin in campo a Lecce? Ce lo ricordiamo tutti nella gara di Roma, quando fu quasi colpevolizzato per il gol del pareggio. Quello che è entrato ieri sera aveva una faccia completamente diversa rispetto a quella dell'Olimpico, c'era più sicurezza nel suo sguardo".