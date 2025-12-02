Ordine: "Conte ossessionato dal lavoro e dal successo, Allegri insegue anche altri piaceri"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Sto pensando a tutti quei complotti nella settimana di riflessione di Conte e vorrei dire a tutti questi, avete capito cosa ha fatto Conte? Quello che non si riesce a cogliere, c’è stato un momento conflittuale ma quello su cui voglio sottolineare ma quel conflitto ha prodotto questo risultato virtuoso".

Su Milan e Napoli: “Il Milan non ha le coppe ma fa un tifo che il Napoli continui sia in Champions che in coppa Italia. Se il Napoli fa strada in Champions perderà qualcosa lungo la strada in campionato, è inevitabile. Conte è l’ideale di un allenatore che vuole vincere con idee di calcio moderne, ora sta praticando un sistema di gioco che si avvicina a quello di Allegri. Conte rispetto Allegri ha l’ossessione del suo lavoro e del successo, Allegri insegue anche piaceri nella vita. Conte ha rapporto carnale con la squadra mentre Max ha rapporto di pancia con la squadra, è capace di grosse grida ma anche di riconciliazione. Conte vive di calcio 24 ore al giorno”.

Sul ritorno a Napoli di Spalletti come avversario: “Io spero e mi auguro che Spalletti venga accolto con un grande applauso. E’ il segnale che il pubblico di Napoli deve dare per dimostrare di essere diverso da tutti gli altri”.