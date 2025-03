Ordine: "Conte un treno da prendere al volo, ora l'impressione è che resti al Napoli"

Franco Ordine, giornalista di fede milanista, nel suo editoriale per MilanNews.it si è soffermato sulla scelta dell'allenatore rossonero, nominando anche Antonio Conte: "L’anno scorso è passato un treno (Antonio Conte libero) sul quale bisognava salire al volo, prendere posto e magari ritrovarsi oggi in un’altra posizione di classifica, con un altro bilancio sportivo stagionale. L’impressione recente è che Conte rimanga a Napoli e si escluda dal prossimo giro di calcio-mercato e non soltanto perché legato da un contratto. Idem per Fabegras la cui candidatura non è mai esistita sul piano concreto. Si è trattato di una semplice suggestione che i social hanno rilanciato provocando la solita ondata di critiche (nel migliore dei casi) e di insulti feroci, in particolare da parte di tifosi interisti e juventini.

A costoro, in modo educato, a differenza dei loro commenti, ricordo sotto voce che lo stesso scetticismo legato all’impossibile arrivo di Fabegras a Milanello fu registrato all’avvento di Arrigo Sacchi nel lontano giugno dell’87. “Dovranno prendere gli elicotteri per scappare da San Siro” la profezia di Stefano Tacconi. Mal gliene incolse. Allora per andare sul concreto: se Conte non vuole spostarsi da Napoli, se Fabegras vuole restare a Como, se altri potenziali candidati stranieri non rientrano più nei piani dopo l’infelice esperienza Fonseca, allora mi pare che sia ridotto l’elenco dei profili su cui puntare. E tra questi uno di quelli liberi al momento è Max Allegri".