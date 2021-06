Ordine duro: "Donnarumma? Darei la mia procura a Raiola solo per farmi portare al camposanto"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "La mia procura a Raiola? Solo per farmi portare al camposanto! Mai potrei fidarmi di uno come lui. Non condivido i metodi di Raiola. Donnarumma ha tutto il diritto di fare nuove esperienze. Ma, aveva il dovere di parlare chiaro. Non doveva far uscire sceneggiate come baciare la maglia. È mancata la trasparenza. La cosa più importante al termine di Italia-Galles, con un pubblico non solo milanista, sono i fischi a Donnarumma. Si è rovinato l'immagine con questi comportamenti. Potrà giocare nel PSG, vincere la Champions, conquistare anche l'Europeo ma il marchio resterà su di lui.

Guadagnare 8 o 12 milioni? Non ha nemmeno il tempo per spenderli tutti sti soldi. Nella preparazione alla grande fuga, vi segnalo un altro aspetto pesante. Maldini intervenne spiegando che Donnarumma meritasse rispetto. Oggi, il portiere ha fatto le visite: avete letto qualche dichiarazione per il Milan? No. Qui c'è un cortocircuito.

Calhanoglu all'Inter? Ha fatto gli ultimi 4 mesi del 2020 ad un certo livello. Nel 2021, anche causa Covid, non si è ripetuto. Andare all'Inter per 5 milioni, mezzo milione in più del Milan significa essere arrapato di soldi e basta. Non mi sembra uno da prima pagina: bisogna vedere con chi lo rimpiazza il Milan. Se arriva Luis Alberto fai un passo avanti, se lo sostituisci con Zaccagni fai un passo indietro".