Ordine: "Italiano è l'uomo giusto per ADL. Pioli? Sarebbe una fortuna prenderlo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Crollo del Napoli? Imprevedibile. Non l’avevo previsto, non è giustificato né da cambi né dal mercato. Giustificato solo e soltanto da un’idea sbagliata che si ha del calcio a livello di analisi. È documentato un fatto: è possibile vincere, ma diventa più complicato ripetersi. Inoltre, mettendo insieme la stessa squadra – perché è praticamente la stessa squadra – e cambiando due o tre pedine, ma cambiando completamente preparazione, tecnica, empatia con l’allenatore, allora vengono meno caratteristiche e qualità che fanno differenze colossali tra la splendida cavalcata dello scorso anno e la deludente prestazione di quest’anno. Questa caduta verticale, è evidente che sia anche responsabilità diretta dei calciatori che, purtroppo, sono considerate sempre e soltanto vittime e non protagoniste del proprio destino. Non credo all’idea di un calciatore che in mancanza di un rinnovo gioca male per fare un dispetto, farebbe un dispetto a sé stesso.

Una cosa però si deve segnalare: prendiamo appunti su quella che è stata la stagione di Zielinski e misuriamola con quella precedente e quella che sarà l’anno prossimo. Pioli? Avendo simpatia per i media napoletani, dico che sarebbe una fortuna prenderlo. Innanzitutto, perché è una persona per bene ed esserlo aiuta molto. Inoltre, ha fatto un lavoro di ricostruzione al Milan in 5 anni: è passato dalla qualificazione in Europa League, per il secondo posto, lo scudetto e la semifinale di Champions. Quest’anno ha pagato una serie di fattori, innanzitutto il numero eccessivo di infortuni, poi il fatto di aver perso con la Roma di De Rossi, ma soprattutto ciò che fa imbestialire i tifosi, sono i famosi 5 derby persi. Per finire, è un aziendalista: si sposerebbe perfettamente con De Laurentiis. Lopetegui al Milan? Sponsorizzato dal suo agente, Jorge Mendes. Il Milan ha una sola strada: Antonio Conte, ma è escluso per il suo carattere. Gasperini? Ho qualche prerplessità legata alla co-esistenza con De Laurentiis. Italiano è il proseguimento naturale del lavoro di Spalletti".