Ordine: “Nell’ambiente Napoli c’è una cattiva abitudine”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Le reazioni nell’ambiente Inter, dopo l’ultimo week-end, mi sembrano in questo momento molto più attuali e interessanti rispetto alle valutazioni sulle partite di Napoli e Juventus. Le reazioni di pancia nerazzurre sono molto nervose, c’è una concentrazione molto forte nei confronti dell’allenatore, anche eccessive. Questo è un segnale non bellissimo. Una cattiva abitudine che c’è nell’ambiente azzurro è quella di ‘impiccare’ Conte a una dichiarazione fatta in conferenza: l’allenatore ha chiarito che il ritorno in Europa è un obiettivo della società. Questo non vuol dire che lui sia impaurito all’idea di raggiungere un obiettivo molto più grande.

Differenze negli scontri diretti tra Napoli e Inter? La tendenza dei nerazzurri di quest’anno, molto diversa rispetto a quella dell’anno scorso, dice una cosa per molti imprevedibile: l’Inter ha avuto un andamento lento a causa dell’età media alta della squadra e dei ricambi, che non sono riusciti ad offrire lo stesso rendimento alto dei titolari soprattutto negli scontri diretti. La chiave di lettura della stagione sta nella Champions, agli ottavi i nerazzurri dovrebbero affrontare un avversario tra Milan e Arsenal. In quel passaggio si possono perdere dei punti decisivi”.