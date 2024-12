Ordine: “Per sostituire bene Buongiorno servono due fattori in contemporanea”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Franco Ordine

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Il Napoli dovrà fare i conti con un atteggiamento molto difensivo del Genoa. Come abbiamo visto col Milan è una squadra bloccata, con solo Pinamonti in avanti. Questo atteggiamento così difensivo sarà uno scoglio da superare.

Il Genoa gioca in casa e fuori alla stessa maniera, provando con qualche inserimento e lasciando solo Pinamonti in avanti. Il Napoli deve essere molto attento a non invadere troppo la loro metà campo: questo significa riempire ogni spazio. Più che le gambe il Napoli dovrà usare la testa. Senza Buongiorno Conte deve puntare sull’organizzazione difensiva e sull’orgoglio di chi dovrà sostituire il titolare. Vedremo se questo evento inciderà la stagione o se passerà quasi inosservato”