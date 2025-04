Orgoglio Conte: "Siamo stati più volte primi noi di chiunque altro"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha ricordato che il primo posto per il Napoli quest'anno non è mai stata una sorpresa.

Cosa cambia nella gestione delle prossime settimane? "Non è la prima volta che siamo in testa, siamo stati più in testa noi di chiunque altro. Non è una novità gestire questa posizione di classifica. E' inevitabile che le partite iniziano ad essere sempre meno e qualsiasi tipo di errore lo puoi pagare in maniera importante. Però godiamoci questo momento. A quattro giornate dalla fine siamo matematicamente in Champions League, un traguardo importantissimo economicamente per la società. Quindi a quello che era l'anno scorso, quest'anno con quattro giornate d'anticipo sei già in Champions, te la devi pure un minimo godere e capire che stai facendo un qualcosa di bello, di empatico anche ai tifosi. Stiamo trasferendo emozioni a loro e soprattutto a noi, come abbiamo fatto questa sera".