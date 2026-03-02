Orlando: "Bravo Milan, è meno forte del Napoli ma è già sicuro della Champions"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Come ha visto Roma-Juve? "Pensavo potesse vincere la Roma, ma complimenti alla Juve, che negli ultimi 20 minuti ha tirato fuori gli attributi".

Come vede la lotta Champions? "Mancano ancora 11 partite. Per me rimane solo un posto che si giocano Roma, Juve e Como, metto fuori l'Atalanta che avrà Champions e Coppa Italia. La Juve, vedendo il calendario, è quella che ha delle chance in più".

Juve, quale la valutazione del lavoro di Luciano Spalletti? "Il suo lavoro va tutelato. La Juve credo debba farlo firmare subito. Ha cambiato troppi allenatori e non si fa calcio così, serve continuità. Poi però dobbiamo dire che anche lui ha fatto degli errori, vedi Gatti, che deve far giocare. E' uno che per fisicità e tanto altro non può non essere titolare. E gli contesto la partita di Istanbul, sul 3-2 doveva portare a casa quel punteggio".

Milan giustamente secondo? "Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. E' stato bravo Allegri a mettere dentro un centrocampo di qualità e quantità, cosa che è mancata lo scorso anno. Gli manca una punta a dire il vero, credo che il Milan in difesa abbia grossi problemi. Gli vanno fatti i complimenti, con una squadra meno forte del Napoli si ritrova secondo e quasi sicuro della Champions. Il Milan ha incredibilmente il secondo posto ma gioca troppo male, perché ogni volta prima di fare un'azione ne deve subire dieci in cui in un paio Maignan è strepitoso. Non ti può andare sempre bene".