Del Genio: "Credo che Conte voglia restare e ADL tenerlo, ma i soldi non saranno gli stessi"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Prossimo anno? Io credo, ma non lo dirà mai, che abbia capito che le mancate rotazioni le ha pagate tantissimo. Credo che dalla parte di ADL ci sia la volontà di tenerlo e anche che Conte che voglia restare, poi però si entrerà nello specifico e quanti punti di contatto ci sono quando la società parlerà di una cessione ed il tecnico invece di una permanenza obbligata di qualcuno?

De Laurentiis in maniera precisa poi sottoporrà le idee sul prossimo mercato: anche con la Champions non ci saranno gli stessi soldi di quest’anno, ma 50-60mln sono già impegnati per alcuni acquisti da riscattare che superano quelli che venderai con riscatto. Conte deve capire questo, senza Champions poi non ne parliamo neanche”.