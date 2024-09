Podcast Orlando: "Conte ha catturato tutti. Ci sono gli ingredienti per giocarsi lo scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Che dice della Juventus, fermata ancora sul pari?

"L'ho vista dal vivo, mi sono annoiato tantissimo. Complimenti all'Empoli però, perchè ha affrontato la Juve nel modo giusto. Ha trovato una squadra solida la Juve, ma dirò: Motta doveva imporre l'acquisto di Zirkzee e Calafiori e vendere Vlahovic. Non ha il serbo le caratteristiche per quel gioco. Deve trovare altre soluzioni Motta. Serve tempo, è vero, ma è una squadra che fa fatica, molto lenta e prevedibile".

Quale il problema maggiore?

"Vlahovic è un attaccante forte, inutile girarci intorno. Se sei a quei livelli vuol dire che sei un top, ma è stato pagato tanto dalla Juventus e forse sopravvalutato. In questo gioco della Juventus non sa fare certe cose. Se pretendi un gioco alla Zirkzee non riuscirai mai a ottenere un risultato: per questo devi trovare un piano B".

Come mai non si chiede di Danilo fermo in panchina?

"Se la Juve nei suoi difensori, bravissimi nel difendere, fa fatica a creare dal basso, mi chiedo perchè non giochi. Onestamente palla tra i piedi dei tre centrali difensivi è quello che ha più qualità".

Come si spiega il pari dell'Inter?

"Frenata fisiologica, ma alcuni giocatori sono imprescindibili. E a Calhanoglu col suo modo di giocare io non rinuncerei mai. Lo avrei messo dall'inizio".

Napoli, la coppia Kvara-Lukaku è da scudetto?

"Kvara è devastante e ancora non c'è Lukaku al 100%. E hanno solo il campionato poi da giocare. Conte ha catturato tutti, se trascinano il pubblico con l'entusiasmo, ci sono tutti gli ingredienti per giocarsi lo scudetto".