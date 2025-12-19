Podcast Orlando controcorrente: "Scontro Allegri-Oriali? Questione ridicola, è il bello del calcio"

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio.

Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali? "Gli insulti sono censurabili, ma il bello dello sport è che ci sono anche momenti di agonismo del genere. Che adesso se ne faccia una questione mi sembra ridicolo. Quando ci sono partite importnanti può capitare che qualcuno perda la testa. Anche il comunicato del Napoli mi sembra un po' ridicolo".

La sconfitta può avere delle ripercussioni sul campionato? "Sul campionato non credo, ma penso che finora il Milan stia facendo più di quanto avrebbe meritato. Maignan ha portato in dote tanti punti e partite come quelle contro Inter e Roma potevano essere perse. Penso però che i rossoneri con la rosa che hanno possano puntare al campionato, nonostante il tema centravanti".