Podcast Orlando: "Juve organizzata contro le squadre forti, ma il Napoli ha svoltato"

vedi letture

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Ha commentato la Roma ieri. Che ne pensa del ko in Olanda?

"Sono rimasto deluso, perchè la Roma non l'ha giocata. Ha fatto una partita di attesa nel primo tempo, meglio nel secondo togliendo Dovbyk e inserendo Soulé. Poco reattiva la Roma, dovevi vincere a tutti i costi e non mi è piaciuto l'atteggiamento remissivo. E' una squadra che non è ancora guarita e per me ormai è questa. Non credo abbia grossi margini di miglioramento e non credo che dal mercato arriveranno grandi cose".

Milan, si parla di Gimenez in attacco:

"E' un ottimo giocatore, sono 2-3 che lo seguo. E' un giocatore completo, vede la porta, è fisico. Morata è stato una delusione, è quasi una bocciatura".

Dove possiamo arrivare in Champions con le italiane?

"Fino in fondo. La scheggia impazzita è l'Atalanta, l'Inter come qualità ha tante possibilità".

Napoli-Juventus, chi può essere decisivo tra Conte e Motta?

"Dico Conte. La Juve a Bergamo e col Milan ci è piaciuta, sarà una gran bella partita. La Juve quando affronta le squadre forti è organizzata, giocheranno Yildiz e Conceicao sugli esterni e ci saranno belle sfide lì. Il Napoli però negli ultimi due mesi ha svoltato e deve mettere paura all'Inter anche".

Il duello Yildiz-Neres, chi lo vince?

"Mi piace Yildiz, salta l'uomo, vede la porta. In quest'annata non facile della Juve si vede che ha un futuro da campione il turco".

Anguissa contro Thuram, su chi punta?

"La posizione è diversa, ma al di là di questo Anguissa vola. E' quasi da 9 in pagella in ogni partita. Insieme a McTominay sono i due centrocampisti migliori in Europa".

Locatelli vs Lobotka:

"Locatelli, a parte la fase d'interdizione, spesso fa il quinto difensore ma cosa ti da veramente? Fa gol, assist? E' un giocatore normalissimo. Se vuoi crescere, hai bisogno di un altro tipo di giocatore".

Kolo Muani o Lukaku?

"Prendo Lukaku, perché Kolo Muani è tutto da valutare. Il belga ultimamente si sta ritrovando, anche fisicamente".