Podcast Orlando: "Lucca lo vedo bene al Napoli, ma le cifre sono folli e fuori mercato!"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, come vede Lucca?

"E' un buonissimo giocatore, è fisico, bravo nel gioco aereo, è quello che ti serve e dietro Lukaku lo vedrei bene. Certo, con 40 mln prendi un altro giocatore ma le cifre sono folli e fuori mercato".

Kean pensa all'Arabia?

"Certe cifre sono alte, ma andare lì mi sembra uscire dal calcio vero. Dovesse arrivare invece il Manchester United, che ti può offrire un contratto da 10 mln, allora sì che sarebbe una scelta comprensibile".

Ricci un colpo del Milan o un colpo di Cairo?

"Spero di essere smentito dal giocatore, a me non fa impazzire però. Ma il calcio a volte ti regala belle sorprese. Il colpo per me è di Cairo".

Quali le conseguenze dello sfogo di Lautaro?

"E' vero, i panni sporchi si lavano nello spogliatoio ma molto probabilmente Calhanoglu ha un atteggiamento che un leader come Lautaro non ha tollerato e se n'è uscito con i media".

Cosa si aspetta dalla Juve stasera?

"Una Juve che tenga testa a un Real che ha molta più qualità. Sarà molto difficile, se vediamo i singoli. Sembra che tutte le altre stiano meglio delle italiane fisicamente".

Bernardeschi, Insigne e Verratti: qualcuno può far caso ancora per la Serie A?

"In Italia non dico nelle big ma ci sarebbe spazio per loro. Sono ancora giovani, possono ancora fare bene".