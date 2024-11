Podcast Orlando: "Mi aspettavo Conte un po' più avanti a questo punto, l'Inter è più forte"

L'ex calciatore e commentatore Massimo Orlando ha detto la sua sui temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Inter-Napoli: esce meglio chi?

"Esce meglio il Napoli perché prende un punto su un campo difficile dopo la sveglia subita in casa con l'Atalanta. Il contraccolpo quindi non c'è stato. Devo dire che si è visto un bel Napoli, con una fase difensiva ben fatta. Non avevo dubbi che la preparasse bene Conte. L'Inter rimane la più forte, ma Lautaro e Thuram non sono in condizione e chi entra non è all'altezza ora".

Si aspettava di più da Conte finora?

"Me lo aspettavo un po' più avanti, ma devi contestargli solo il pelo nell'uovo perché comunque è primo".

Chi sta meglio dietro?

"La Lazio vola, ma mi chiedo se potrà giocare tutto l'anno a questi ritmi. La paura è che possa esserci più avanti un cedimento. Ad oggi però bisogna riconoscergli i meriti. Ma anche la Fiorentina ad oggi dobbiamo dargli grandi meriti".

E' un problema Lukaku per Conte ora?

"E' un grosso problema, perchè fatica ad entrare in condizione. Mi sembra legnoso, statico, non vince neanche più i duelli di fisico, che era l'arma più importante che aveva. Il fatto che entri spesso Simeone fa capire che forse Conte ha capito che non è più il Lukaku che conosceva".