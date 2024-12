Podcast Orlando: "Motta non sta dando nulla alla Juve. Visto il Napoli chi ha in panchina?"

A commentare i temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Un commento sull'esonero di Fonseca?

"Sono sempre stato critico. Dispiace per l'uomo, stavo male per lui ieri sera, trattato così è assurdo ma non aveva la squadra in mano. Sentiva che ci sarebbe stato un esonero e ha continuato per la sua strada, con una squadra che non può essere in questa situazione di classifica. Dispiace per l'uomo, ma andava fatto l'esonero. Nessuno mette in discussione la partita di ieri, il Milan lo giustifico per il pari di ieri ma è quando aveva tutti che ha sbagliato Fonseca".

Era rigore quello su Reijnders?

"Per me sì, giusto che si sia arrabbiato Fonseca. Di solito si dà quel rigore".

Juve, per Motta ancora un altro pareggio:

"Sinceramente sono stato uno dei più grandi sponsor di Motta, per quanto visto a Bologna. Ad essere sincero anche ieri ho sentito gente che dice che ha giocato bene. Ma quando!? Dopo il gol si è messa a difendere, contro una Fiorentina che era solo Kean. La Juve ha dimostrato di non avere le idee chiare, anche con la formazione iniziale. Sinceramente mi sembra che Motta sia in grande difficoltà, nelle scelte, nei cambi. E va criticato per questo. No nsta dando nulla ora di quello che ci si aspettava. Per me non deve andare via, ma va criticato. Ad oggi non vedo la Juve che mi aspettavo, non ha ancora un'idea di squadra. La Juve ha dei problemi in difesa. La coppia Gatti-Kalulu è in difficoltà in questo momento".

La Juve rischia la Champions?

"Sì. Le tre davanti difficilmente molleranno. L'Inter è tornato quello dello Scudetto, Napoli e Atalanta vediamo chi hanno in panchina. Non puoi più sbagliare, vedendo anche le altro. O la Lazio o la Fiorentina fino alla fine starà lì a lottare con te".