Podcast Orlando: "Se salta Nunez, c'è un solo nome per l'attacco"

A intervenire in diretta nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Orlando, ex calciatore.

Inter, come vede Pio Esposito? Va bene il quartetto in attacco con Bonny, Thuram e Lautaro?

"Sì, che una coppia intoccabile e poi gli altri due giovani, Bonny ha dimostrato a Parma di essere un'ottima riserva. Pio Esposito è un ottimo giocatore, ce l'hai in casa e lo tieni, inutile mandarlo in giro".

Pio Esposito lo vede anche in Nazionale?

"E' veramente forte, non gli manca nulla. E' intelligente nei movimenti, è forte fisicamente, davanti alla porta non trema. Ha il gol nel sangue, mi sembra uno predisposto a diventare molto forte. Ha fatto la sua gavetta e avrà le sue chance all'Inter. Lautaro e Thuram sono sì intoccabili ma avrà le sue opportunità".

Napoli, chi arriverà davanti come altra punta?

"Se non arriva Nunez vedo Lucca, ma ora il tifoso si aspetta di più e Lucca non riscalda molto".