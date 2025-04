Podcast Orlando sicuro: "È fatta per il Napoli, non vedo come possa buttare lo Scudetto"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Orlando, ex calciatore.

Che succede all'Inter?

"Le parole chiare sono quelle di Barella dopo Bologna, ossia che stanno raschiando il barile. E poi c'è stato il derby, che ti manda anche in difficoltà, anche mentale. Poi arriva pure la Roma, che fa giocare male tutti. Se ti mancano poi certi giocatori, diventi una squadra normale. Per me è fatta per il Napoli".

Davvero?

"Sì, c'è il Lecce difficile. Non vedo come ora possa buttare via lo Scudetto con un calendario tutto a suo favore".

Cosa direbbe ora a Inzaghi? E' stata sbagliata la gestione del gruppo?

"I 18 punti persi rispetto allo scorso anno non fanno testo, lo scorso anno aveva questo come obiettivo, non hanno avuto infortuni ed erano un rullo compressore. Ora gli avversari corrono di più, prima invece funzionava tutto in velocità, invece ora è prevedibile, compassata. Si sono giocati fino alla fine tutto, forse non vinceranno nulla ma a livello di emozioni hanno ottenuto qualcosa. E Inzaghi ha fatto di tutto perché l'Inter vincesse tutto".