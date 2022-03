Orrico: "Scudetto? Spero lo vinca il Napoli. Osimhen un animale incontrollabile"

Corrado Orrico, intervistato Tuttomercatoweb.com, parla a 360° del campionato italiano:

Chi è la favorita per lo Scudetto?

"Difficile dirlo, io spero che possa essere il Napoli a vincere il titolo. Spalletti è un bravissimo allenatore, ma sarà dura per gli azzurri perché Inter e Milan sono due concorrenti agguerrite. Spalletti mi ha dato sempre l'impressione di essere uno sciamano, si è inventato la gestione della squadra in maniera originalissima. È bravissimo, riesce sempre a tenere sotto controllo tutte le insidie".

Osimhen è più forte di Vlahovic?

"Secondo l'attaccante della Juve è più forte tecnicamente, Osimhen è un "animale incontrollabile". Se dovessi sceglierne uno, prenderei Vlahovic".