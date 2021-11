Orrico su Lozano: "Certi giocatori dimostrano di avere un cervello piccolo"

Corrado Orrico, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto a 1 Station Radio per commentare le parole di Lozano che stanno facendo discutere da ore: “Lozano dice che vuole andare in una grande squadra? Intanto dimostri di essere un top player e riconquisti il posto da titolare che ha perso, il Napoli è già fra le prime sei squadre d’Europa. Quando i calciatori si lasciano andare a dichiarazioni di questo tipo, dimostrano di avere un cervello piccolo. Sicuramente De Laurentiis e Spalletti lo rimetteranno in riga. Inter-Napoli? Sicuramente sarà una gara spettacolare, si deciderà a centrocampo e sul piano agonistico".